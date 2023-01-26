Французский политик Филиппо счел поставки танков Украине безумием

Французский политик Флориан Филиппо назвал анонсированные ранее поставки американских и немецких танков Украине безумием. Принятые Берлином и Вашингтоном решения экс-депутат Европарламента прокомментировал в соцсетях.
Поставками немецких танков Leopard и американских Abrams Запад провоцирует начало Третьей мировой войны предупредил Филиппо. Французский политик призвал «выбираться из этого безумия».
США ранее подтвердили планы отправить Украине 31 танк M1 Abrams для формирования танкового батальона. Правительство Германии объявило о передаче 14 танков Leopard2 A6 для танковой роты. Всего из немецких танков планируется создать два танковых батальона.
Кроме того, в Германии начнут обучение украинских танкистов. В новый пакет помощи будут включены боеприпасы, логистика и техобслуживание систем.