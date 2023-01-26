Колумнист Браво предрек Западу проблемы после санкций против российской атомной отрасли

Санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом. Об этом заявил колумнист Патрис Браво для французского издания AgoraVox.
Российская атомная отрасль признана во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана. Кроме того, Москва является крупнейшим экспортером топлива.
Объем экспорта урана в США в 2021 году составил 550 тонн суммой на 645 млн долларов. На такую же Москва поставила Вашингтону топливо с января по октябрь прошлого года.
Кроме того, в 2022 году Париж сильно увеличил закупки урана у России. При этом если Франция введет санкции, Парижу может не хватить топливо для собственных АЭС.