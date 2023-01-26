Захарова: историю об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть

В мае 2022 года была закрыта подготовленная Центральным Музеем Великой Отечественной войны экспозиция. В этом году представителей России вовсе не пригласили, добавила представитель МИД. Однако, «как бы ни ухищрялись» европейские «непартнеры», пытаясь переписать историю, «память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», подчеркнула Захарова.