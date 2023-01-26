Захарова: историю об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о тщетности попыток Запада переписать историю и стереть память об ужасах фашизма. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что в музее «Аушвиц-Биркенау» 27 января проводят мероприятие, посвященное освобождению узников красноармейцами. Раньше на нем выступал посол РФ в Польше, но в прошлом году российским дипломатам не дали слова.
В мае 2022 года была закрыта подготовленная Центральным Музеем Великой Отечественной войны экспозиция. В этом году представителей России вовсе не пригласили, добавила представитель МИД. Однако, «как бы ни ухищрялись» европейские «непартнеры», пытаясь переписать историю, «память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила, что Музей Победы после закрытия экспозиции в «Аушвиц-Биркенау» открыл онлайн-проект «Освенцим. Правда». На сайтах Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, музеев, МИД и загранучреждений публикуются исторические материалы об освобождении концлагерей Красной армией, рассказала Захарова.