Reuters: Украина потребует от Запада истребители четвертого поколения

Запад даст Украине все, что Киев потребует, за исключением ядерного оружия. Таким мнением с агентством Reuters поделился советник украинского министра обороны Юрий Сак.
Чиновник отметил, что Запад, так или иначе, давал Украине все, что она просила. Изначально о поставках тяжелой артиллерии речи не шло, однако позже западные партнеры прогнулись и передали ее Киеву. Аналогичная история была и с американскими РСЗО HIMARS, добавил советник.
Теперь же, по словам Сака, Киев будет выбивать у НАТО истребители. При этом он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поставки боевых истребителей четвертого поколения.