Reuters: Украина потребует от Запада истребители четвертого поколения

Чиновник отметил, что Запад, так или иначе, давал Украине все, что она просила. Изначально о поставках тяжелой артиллерии речи не шло, однако позже западные партнеры прогнулись и передали ее Киеву. Аналогичная история была и с американскими РСЗО HIMARS, добавил советник.