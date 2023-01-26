Жители Германии вышли на улицу с требованием не поставлять танки Украине

Известно, что организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf, которая призывает строить мир без санкций и оружия. Сотни немцев, вышедших на демонстрацию, призывают правительство Германии отказаться от поставки танков на Украину, чтобы не эскалировать конфликт.