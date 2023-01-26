Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жители Германии вышли на улицу с требованием не поставлять танки Украине

Политика
Жители Германии вышли на улицу с требованием не поставлять танки Украине

В центре Мюнхена прошли массовые демонстрации против поставки танков на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf, которая призывает строить мир без санкций и оружия. Сотни немцев, вышедших на демонстрацию, призывают правительство Германии отказаться от поставки танков на Украину, чтобы не эскалировать конфликт.

В среду, 25 января, руководство Германии объявило о поставке танков Leopard 2 на Украину. Перед этим на кабинет канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывалось сильно давление со стороны представителей правительственных партий.
немецкие танки на Украине германия мюнхен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду