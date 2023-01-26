Жители Германии вышли на улицу с требованием не поставлять танки Украине

В центре Мюнхена прошли массовые демонстрации против поставки танков на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf, которая призывает строить мир без санкций и оружия. Сотни немцев, вышедших на демонстрацию, призывают правительство Германии отказаться от поставки танков на Украину, чтобы не эскалировать конфликт.
В среду, 25 января, руководство Германии объявило о поставке танков Leopard 2 на Украину. Перед этим на кабинет канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывалось сильно давление со стороны представителей правительственных партий.