International Paper продаст партнерам долю в «Илиме» за почти 0,5 млрд долларов

Кроме того, корпорация получила от партнеров по совместному предприятию сведения о заинтересованности в приобретении доли в (2,39%) стоимостью 24 млн долларов в связанной структуре. Компания собирается заключить соглашение о реализации акций ОАО «Группа «Илим» и других ее несущественных остаточных долей.