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International Paper продаст партнерам долю в «Илиме» за почти 0,5 млрд долларов

Экономика
International Paper продаст партнерам долю в «Илиме» за почти 0,5 млрд долларов

Американская корпорация International Paper решила продать российским партнерам долю в группе «Илим». Сумма сделки составит 484 млн долларов, следует из пресс-релиза компании.

International Paper владеет долей в 50%. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами России, отметили в компании.

Кроме того, корпорация получила от партнеров по совместному предприятию сведения о заинтересованности в приобретении доли в (2,39%) стоимостью 24 млн долларов в связанной структуре. Компания собирается заключить соглашение о реализации акций ОАО «Группа «Илим» и других ее несущественных остаточных долей.
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