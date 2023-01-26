Кирби: Вашингтон не пренебрегает «красными линиями» России

Соединенные Штаты Америки не пренебрегают «красными линиями», обозначенными Москвой, а военная помощь Украине никак не угрожает безопасности России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что в Белом доме чутко относятся к предостережениям Москвы. Однако танки, отправленные на Украину должны помочь Киеву защитить свой суверенитет и вернуть утраченные территории.
По словам чиновника, американские танки могут угрожать только российским солдатам, находящемся непосредственно на Украине. Самой России, по его мнению, они навредить никак не могут.