Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кирби: Вашингтон не пренебрегает «красными линиями» России

Политика
Кирби: Вашингтон не пренебрегает «красными линиями» России

Соединенные Штаты Америки не пренебрегают «красными линиями», обозначенными Москвой, а военная помощь Украине никак не угрожает безопасности России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что в Белом доме чутко относятся к предостережениям Москвы. Однако танки, отправленные на Украину должны помочь Киеву защитить свой суверенитет и вернуть утраченные территории.

По словам чиновника, американские танки могут угрожать только российским солдатам, находящемся непосредственно на Украине. Самой России, по его мнению, они навредить никак не могут.
кирби красные линии сво на украине
Военкоры ФАН
Лучшие в аду