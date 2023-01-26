Коуч Мироненко назвала способы повысить свою продуктивность

Для начала можно создать папку счастья, в которую можно добавлять все свои достижения, выполненные задачи и успехи. Для этого можно брать даже письма от коллег или начальства.
Такая папка сможет поднимать настроение, когда опускаются руки. В этом случае появится мотивация для дальнейших действий. Коуч личностного роста Карина Мироненко предложила изобразить таймлайн с указанием промежуточных точек, которые нужно достигать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также можно смело просить помощи от друзей, особенно если у них есть такие навыки, которыми не обладает человек. Мироненко отметила, что лучше отказаться от бумажного ежедневника в пользу приложения в телефоне.