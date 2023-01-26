Европейские политические элиты не обладают собственной волей и зачастую обслуживают совершенно чужие интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что вместо того, чтобы отстаивать свои национальные интересы, европейские элиты действуют в интересах третьих стран. Однако он отметил, что «переосмысление все равно происходит».
Кроме того, Путин отметил, что настроения элит не всегда соответствуют тому, что думают простые жители стран. В пример он привел «простых и не очень» знакомых австрийцев, с которыми у него сложились хорошие отношения, несмотря на политическую повестку в Европе.