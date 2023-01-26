Актриса Мельникова прокомментировала свое отсутствие в новом сезоне «Папиных дочек»

Актриса Дарья Мельникова объяснила, почему ее персонажа Жени нет в новом сезоне «Папиных дочек». Съемки сериала стартовали недавно с немного измененным актерским составом, сообщает StarHit.
Мельникова отметила, что была согласна принять участие в съемках нового сезона сериала. Но у авторов «Папиных дочек» свои цели и риски, предположила артистка.
Актриса призналась, что испытывает досаду, поскольку продюсеры не захотели собирать вместе любимых публикой персонажей, чтобы порадовать фанатов. Тем не менее сериал навсегда останется для нее «воспоминанием из детства», заключила Мельникова.