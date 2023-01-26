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Байден объявил о «НАТОлизации» Финляндии

Политика
Байден объявил о «НАТОлизации» Финляндии

Президент США Джо Байден рассказал о «противостоянии жестокой украинской агрессии» и «НАТОлизации» Финляндии. Глава государства сообщил об этом во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.

По словам американского лидера, ранее он призывал дать знать президенту России Владимиру Путину, что «он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает «НАТОлизацию» Финляндии». Глава РФ никогда этого не планировал.

При этом Байден также сообщил, что новый список поддержки киевского режима «поможет противостоять жестокой украинской агрессии». По мнению американского лидера, она происходит из-за России. Президент США также неправильно назвал министра обороны страны, окрестив его «министром армии».
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