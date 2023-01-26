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Взрывы прогремели в нескольких областях Украины

Происшествия
Взрывы прогремели в нескольких областях Украины

Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в нескольких регионах Украины. В шести областях страны работает воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Днепре, Херсоне и в расположенном на подконтрольной Украине части Запорожской области городе Вольнянске. Звуки взрывов также слышны в Харьковской области. В Днепре после прилета снаряда появилось задымление, говорится в сообщениях СМИ.

Воздушная тревога действует в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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