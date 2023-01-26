Взрывы прогремели в нескольких областях Украины

Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в нескольких регионах Украины. В шести областях страны работает воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Днепре, Херсоне и в расположенном на подконтрольной Украине части Запорожской области городе Вольнянске. Звуки взрывов также слышны в Харьковской области. В Днепре после прилета снаряда появилось задымление, говорится в сообщениях СМИ.
Воздушная тревога действует в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.