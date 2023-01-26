Пушков иронично оценил решение посадить трансгендера-насильника в женскую тюрьму в Шотландии

Российский сенатор Алексей Пушков в своейственной манере прокомментировал решение Шотландских властей отправить насильника-трансгендера в женскую тюрьму. Парламентарий написал об этом в личном Telegram-канале.
По словам сенатора, в колонию отправили трансгендера, который только недавно начал идентифицировать себя как женщина. Преступник изнасиловал двух настоящих девушек, так как у него остались мужские признаки.
Пушков предположил, что его направили отбывать наказание именно в эту тюрьму, поскольку в глазах властей насильником является женщина. И лишь потому, что преступник сам так говорит.
«Дивный англосаксонский мир», — отметил сенатор.
Ранее Пушков высмеял историю с секретными бумагами в офисе президента США Джо Байдена. Американский лидер попал в такую же историю, как его предшественник Дональд Трамп, за которую нынешний глава государства его критиковал.