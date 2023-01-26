Канцлер ФРГ Шольц назвал обещанные Украине танки Leopard 2 очень эффективными

Танки Leopard 2 немецкого производства очень эффективны. Они будут полезны Украине, заявил в эфире немецкого канала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.
В то же время Шольц призвал не ждать скорого завершения конфликта. Но подчеркнул, что Россия не должна рассчитывать на ослабевание поддержки Киева западными странами.
Канцлер Германии также напомнил, что НАТО не собирается становиться участником конфликта. Бесполетная зона над Украиной не будет введена, и отправка солдат альянса в страну исключена, подчеркнул он. Шольц пообещал сделать все, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Украина победить, канцлер заявил, что Киев не должен проиграть. Россия, по его мнению, «не должна достичь своих целей».