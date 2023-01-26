Канцлер ФРГ Шольц назвал обещанные Украине танки Leopard 2 очень эффективными

Канцлер Германии также напомнил, что НАТО не собирается становиться участником конфликта. Бесполетная зона над Украиной не будет введена, и отправка солдат альянса в страну исключена, подчеркнул он. Шольц пообещал сделать все, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО.