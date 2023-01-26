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Медведев назвал бывшего президента Польши Валенсу проплаченным провокатором

Политика
Медведев назвал бывшего президента Польши Валенсу проплаченным провокатором

Бывший президент Польши Лех Валенса является проплаченным подстрекателем. Это заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, экс-глава государства «жжет», заявляя, что пришло время для Варшавы «прикончить» Москву и Пекин руками Берлина. Медведев добавил, что умения Валенсы говорят сами за себя.

«Браво. Так держать», — подчеркнул зампред Совбеза на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее Медведев сообщил об увеличивающемся аппетите «никчемных начальников Малороссии». Эти люди хотят больше танков, машин и орудий. Так он прокомментировал призыв киевского режима передать Украине подводные лодки.
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