Бывший президент Польши Лех Валенса является проплаченным подстрекателем. Это заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, экс-глава государства «жжет», заявляя, что пришло время для Варшавы «прикончить» Москву и Пекин руками Берлина. Медведев добавил, что умения Валенсы говорят сами за себя.
«Браво. Так держать», — подчеркнул зампред Совбеза на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее Медведев сообщил об увеличивающемся аппетите «никчемных начальников Малороссии». Эти люди хотят больше танков, машин и орудий. Так он прокомментировал призыв киевского режима передать Украине подводные лодки.