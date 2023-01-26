Экс-советник Пентагона рассказал об отчаянии Байдена из-за решения Путина начать СВО

США впали в отчаяние после решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким мнением поделился полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться», — объяснил офицер.
Россия увидела «огромную украинскую армию», которая готовилась к нападению и решила «положить этому конец», отметил Макгрегор. Запад не смог лишить РФ ресурсов, экономически изолировать ее и нанести стратегическое поражение.
Российские войска смогли укрепить позиции на юге и ограниченными операциями заманить Вооруженные силы Украины в ловушку. Это привело к «невероятным потерям украинских силовиков», заключил Макгрегор.