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Экс-советник Пентагона рассказал об отчаянии Байдена из-за решения Путина начать СВО

Политика
Экс-советник Пентагона рассказал об отчаянии Байдена из-за решения Путина начать СВО

США впали в отчаяние после решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким мнением поделился полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться», — объяснил офицер.

Россия увидела «огромную украинскую армию», которая готовилась к нападению и решила «положить этому конец», отметил Макгрегор. Запад не смог лишить РФ ресурсов, экономически изолировать ее и нанести стратегическое поражение.

Российские войска смогли укрепить позиции на юге и ограниченными операциями заманить Вооруженные силы Украины в ловушку. Это привело к «невероятным потерям украинских силовиков», заключил Макгрегор.
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