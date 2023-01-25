Попавшему под колеса BMW в Керчи ребенку стало хуже

Сбитый 18 января в Керчи мальчик остается в коме, его состояние ухудшилось. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает корреспондент ФАН.
ДТП произошло около 16:00 18 января. Водитель BMW в состоянии опьянения заехал в сквер на «Луче» и сбил двух детей. Один из пострадавших получил менее серьезные травмы и уже идет на поправку. Второй ребенок остается в коме. Мальчик получил многочисленные ушибы и переломы. У ребенка диагностирован отек мозга.
Виновником аварии оказался ранее судимый 41-летний предприниматель, который был лишен прав. Керченский городской суд принял решение отправить мужчину под стражу.