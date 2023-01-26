«ЧВК Вагнер Центр» работает и будет работать — руководство

Напомним, «ЧВК Вагнер Центр» начал свою работу в Петербурге 4 ноября 2022 года. В зданиях комплекса находятся пространства для IT-стартапов и научных изобретений. Своей задачей центр ставить обеспечение всего необходимого для создания новых веяний и идей в сфере повышения обороноспособности России.