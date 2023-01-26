«ЧВК Вагнер Центр» работает и будет работать — руководство

В «ЧВК Вагнер Центре» разъяснили ситуацию со сменой названия организации. В Telegram-канале центра сообщили, что он продолжает работу на территории петербургского бизнес-центра «Морская столица».
«"ЧВК Вагнер Центр" работает и будет продолжать работать! Центр находится на территории комплекса "Морская столица" и занимает в нем большую часть площадей, поэтому комплекс «Морская столица» живет своей жизнью так, как считает нужным», — говорится в сообщении.
Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что «ЧВК Вагнер Центра» якобы вернул прежнее название — «Морская столица». Кроме того, по данным онлайн-карт, офисное здание на пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, было переименовано.
Напомним, «ЧВК Вагнер Центр» начал свою работу в Петербурге 4 ноября 2022 года. В зданиях комплекса находятся пространства для IT-стартапов и научных изобретений. Своей задачей центр ставить обеспечение всего необходимого для создания новых веяний и идей в сфере повышения обороноспособности России.