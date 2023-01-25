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ООН: экономика Украины сократилась на треть за 2022 год

Экономика
ООН: экономика Украины сократилась на треть за 2022 год

За 2022 год украинская экономика сократилась более чем на треть. Это следует из специального доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы».

В документе указывается, что главными причинами сокращения экономики стали масштабные разрушения инфраструктуры, перебои в торговле и кризис в промышленности. Кроме того, из-за масштабного бегства населения в Европу, в стране осталось крайне мало рабочей силы.

В международной организации отмечают, что восстановление Украины после окончания конфликта займет огромное количество времени. Чтобы оживить экономику страны, потребуются колоссальные финансовые ресурсы и, возможно, помощь всего мирового сообщества.
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