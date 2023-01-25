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РФС: перенос игры за Суперкубок Уефа из Казани был ожидаемым

Спорт
РФС: перенос игры за Суперкубок Уефа из Казани был ожидаемым

Решение Союза Европейских Футбольных Ассоциаций о переносе игры за Суперкубок УЕФА из Казани было ожидаемым. Это заявление во время беседы с изданием «Чемпионат» сделали в пресс-службе Российского Футбольного союза.

Перенос матча на фоне отстранения российских команд и сборных от международных турниров был ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту, подчеркнули в РФС. Казань имеет большой опыт проведения больших турниров самого высокого класса.

В городе хорошая инфраструктура и готовность к проведению встречи. Однако сейчас силы РФС направлены на возвращение российского футбола в международную систему соревнований.
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