Иван Ургант отменил выступление в Москве

Телеведущий Иван Ургант отменил свое выступление, которое должно было пройти в Москве. Концерт знаменитости переносился с прошлого года.
Многие пользователи предположили, что отмена выступления Урганта связана с высказываниями телеведущего против специальной военной операции России на Украине. Знаменитость сообщил о срыве вступления на своих страницах в социальных сетях.
«Концерт 2.02 отменен. Как поется в песне: "Мне не понять, и тебе не понять этого движения"», — написал Ургант, добавив, что это стало неожиданной новостью для всех.
Телеведущий и организаторы выступления не уточняют причины отмены выступления. Однако звезда призвал фанатов не паниковать и ждать следующего концерта.