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Рогов: армия России уничтожила командный пункт ВСУ в Запорожье

Армия
Рогов: армия России уничтожила командный пункт ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли точный удар по командному пункту подразделения ВСУ в Запорожской области. Это в эфире телеканала НТС подтвердил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что в результате удара был уничтожен командный пункт 128-й бригады, которая до этого находилась на линии боевого соприкосновения в полном составе. Сейчас, по его словам, боевые действия ведутся по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.

Рогов также подтвердил, что за последнее время российская армия взяла инициативу на Запорожском направлении. Стратегическое преимущество на этом участке фронта сейчас находится в руках армии России.
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