Вооруженные силы Российской Федерации нанесли точный удар по командному пункту подразделения ВСУ в Запорожской области. Это в эфире телеканала НТС подтвердил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил, что в результате удара был уничтожен командный пункт 128-й бригады, которая до этого находилась на линии боевого соприкосновения в полном составе. Сейчас, по его словам, боевые действия ведутся по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов также подтвердил, что за последнее время российская армия взяла инициативу на Запорожском направлении. Стратегическое преимущество на этом участке фронта сейчас находится в руках армии России.