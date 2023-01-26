Лидер «Бахыт-компот» Степанцов: о «мутках» с Бардашем, алкогольных мотивах и «матерном шлейфе»

Группа «Бахыт-компот» — совершенно особое явление в российской музыкальной культуре. Являясь большую часть своего существования, которое началось в 1989 году, андерграундным проектом, она сумела создать ряд по-настоящему народных песен, многие из которых актуальны до сих пор.
Корреспондент ФАН пообщался с лидером группы Вадимом Степанцовым: о жизни, творчестве, популярности и источниках вдохновения для создания хитов.
Весело и грустно
— Вадим, прежде всего, хочу спросить о названии вашей группы. Я тут нашел информацию, что слово «бахыт» на казахском означает «счастье». И вот, в чем мой вопрос: откуда в названии взялся «компот»?
— Ну знаете, такое у пожилых рокеров не спрашивают! Вы бы еще спросили у Пола Маккартни, как он с товарищами по коллективу придумал название Beatles — так он бы тоже запутался в ответах. Что пришло в голову, садануло — так и назвали, о чем тут говорить. «Бахыт-компот» — вроде весело и смешно, почти как Beatles!
— У поклонников возникали вопросы к названию?
— Поначалу спрашивали, да. А потом привыкли! Да и вообще, должен сказать, такими загадочными словами в нейминге музыкальных групп уже никого не удивишь — особенно после того, как на смену рокерам пришли хип-хопперы. Там с именами вообще туши свет!
— Стала ли смена предпочтений публики — от рока к рэпу — каким-то потрясением для вас?
— Когда возникла первая волна хип-хопа, я воспринял это со смехом. Когда пошла вторая, мне стало уже грустно. А сейчас опять веселюсь! Потому что эта так называемая новая русская эстрада — Niletto, Клава Кока, Artik & Asti и прочее в этом роде — по большому счету занимается тем, что копирует Сергея Жукова и его группу «Руки вверх». Все просто вернулось на круги своя! Эпоха дублирования давным-давно наступила — и не только в нашей стране.
Как появились «Телки и вода»
— Как бы вы могли оценить творческий путь «Бахыт-компот», который длится уже без малого 34 года? Когда у вас был момент наибольшей славы?
— Славы как таковой у нас никогда особо и не было — мы всегда были королями андерграунда, однако некоторые наши песни уходили в народ и освежали восприятие слушателя. Последний раз это случилось, когда по всем музыкальным каналам крутили клип «Клип», он же «Телки и вода», где мы от души постебались над шоу-бизнесом нулевых.
Сняли нам его ребята из модной в свое время украинской студии Pistolet Film, которым случайно попалась на глаза наша песня. Они тогда занимались производством дорогих клипов для топовых артистов, но им так понравилось то, что мы написали, что они пригласили нас к себе в Киев и сняли там вместе с крутым хореографическим коллективом. Впоследствии эти ребята, которые изображали у нас музыкантов, стали известной поп-группой Quest Pistols.
Буквально через годик после наших совместных съемок их накрыла слава! Потом их директор и продюсер Юрий Бардаш придумал еще несколько успешных проектов, в частности, «Грибы» — а теперь он беженец из Украины в Россию! Стал таким нашим, СВОшным парнем. Недавно вот говорили по телефону, планировали совместные коллабы и мутки — надеюсь, они у нас произойдут. Вот так вот тот давний киевский клип аукнулся сегодняшним днем!
Восьмое марта — дурацкий праздник?
— Чем занимаетесь сейчас? Возможно, что-то готовите новенькое?
— Худо-бедно идет работа над новым альбомом, почти готов первый клип для него на песню «Лорелея»! Также на альбоме, в отличие от предыдущих, будет несколько стихов моих друзей — Z-поэтов Игоря Караулова и Дмитрия Артиса — которые называются «Поселок Иерусалим» и «На русском обугленном танке».
Также выступаем на малых сценах помаленьку. Сейчас готовим концерт в просторном московском клубе «Урбан», посвященный 15-летию песни «8 марта — дурацкий праздник». Она как-то сразу полюбилась слушателям, народ ее знает, и это приятно!
— Не могу взять в толк, откуда такая ненависть к Международному женскому дню?
— Да нет никакой ненависти, что вы! Это такая добрая и самоуничижительная ирония. Широк русский человек, как говорил кто-то из классиков! И порой это широкое отмечание новогодних и восьмимартовских праздников приводит к неожиданным последствиям. Так бывает, ничего страшного! И наша песня на эту тематику — не оскорбление, а, скорее, предостережение. Держите себя в руках, ребята!
Алкоголь и/или творчество?
— Вадим, в ваших песнях часто звучат алкогольные мотивы. Про «пьяную пионервожатую», про «водку, которая обманет». Скажите, почему их так много?
— Я не сказал, что эти мотивы у нас в творчестве везде — просто они на поверхности, ведь алкогольная тема очень близка большинству взрослых людей как в России, так и в окрестных республиках бывшего СССР. А так у «Бахыт-компота» гораздо больше лирической и гражданской тематики, нежели водочной.
— А вот ответьте мне, Вадим, как художник художнику: песни лучше всего сочиняются на трезвую голову или, так сказать, по пьяной лавочке?
— Хм. Ну поются-то они по пьяне иногда очень даже неплохо, но вот сочинять и рифмовать их под градусом у меня лично никогда хорошо не получалось. Бывало, выпьешь, напишешь и думаешь — гениально! А потом проспишься и недоумеваешь, как такая дрянь вообще пришла в твою голову.
Нет, есть, конечно, примеры некоторых поэтов и прозаиков, которые практически не выходили из состояния пьяного и наркотического угара и умудрялись при этом создавать великие произведения, но я к ним, очевидно, не отношусь.
История про Шевчука и голую задницу барабанщика
— А не могли бы вы рассказать какую-нибудь яркую, необычную, возможно, даже стыдную историю, связанную с алкоголем?
— Не могу навскидку сейчас вспомнить, они все где-то на задворках памяти, хотя, наверняка, они есть. А, ну вот, вспомнил! Ярчайшая история, связанная с группой «Бахыт-компот» и группой ДДТ! В начале 2000-х были у меня в Екатеринбурге знакомые, которые мутили разные сборные рок-концерты, и один из них был на крупной площадке, где хедлайнерами были ДДТ, «Сектор Газа» и мы.
Так получилось, что наши пьяные клавишник и барабанщик так влюбили в себя своими очаровательными выходками местную съемочную группу, что та от них просто не могла отойти! Но перед самым началом концерта в гримерку «Бахыт-компота» ворвался их телевизионный начальник и начал орать на них, что, мол, какого черта они с нами тут ошиваются, а не берут интервью у Шевчука!
Ребята-журналисты побежали договариваться в гримерку ДДТ и оставили у нас свою съемочную аппаратуру. В это время наш пьяный клавишник взял камеру и попросил барабанщика снять штаны, что, разумеется, было незамедлительно исполнено. И вот на протяжении двух минут один снимал голую задницу другого вместе со всеми полагающимися причиндалами, а потом вернулись наши новые друзья и пошли снимать Шевчука!
Впоследствии организаторы концерта рассказали нам чудесную историю про то, что произошло, когда пленку уже отдали в монтаж. Местное телевизионное начальство, уже пускающее слюну на интервью со звездой, наблюдает на экране, как сам Юрий Шевчук (!) спускается с трапа самолета, у него спрашивают: «Юрий Юлианович, а вот что вы скажете о нашем российском роке, о его особенностях? Правда, что в нем все должно быть по-доброму?» — и следующим же кадром идет голая задница барабанщика «Бахыт-компота»!
— Так вот он какой — добрый русский рок!
— Да уж! Что же ради такой истории действительно стоит позволять себе иногда выпить в гримерке!
Почему Степанцов больше не матерится в городе Череповце
— Кстати, нашел любопытный факт о вас. На своем дебютном выступлении на состоявшемся в Череповце фестивале «Рок-акустика» в январе 1990 года вы изволили употребить мат, за что на следующий же день были арестованы. Тогда же состоялся суд, «по итогам которого Вадим Степанцов дал подписку, что не будет употреблять нецензурных выражений в городе Череповец, и был отпущен». Скажите, нарушали ли вы с тех пор хоть раз эту подписку и выражались ли нецензурным образом в городе Череповце?
— Нет-нет! В Череповце — никогда! При виде этого города у меня всегда автоматически окультуривается речь. А вообще, должен отметить, что матерный период в жизни группы «Бахыт-компот» оказался на редкость недолгим. Но и за то время откровенно нецензурные выражения употреблялись лишь в двух-трех песнях. Но, видимо, сами композиции тогда были такого свойства, что даже далекие от матерного ряда слова воспринимались как ругательные. Это уже особое искусство автора!
«Каждый в мире – странник»
— Влияет ли «матерное прошлое» на нынешнее восприятие группы?
— Шлейф тянется до сих пор. По сей день многие чинуши с тревогой воспринимают предложения группы «Бахыт-компот» о том, что та могла бы съездить в зону СВО, чтобы выступить перед бойцами. И если Администрация президента нас приглашает с готовностью и повсюду, то вот, например, Министерство обороны сопротивляется. Видимо, там сидит такой хрен, который ничего, кроме песни про «пионервожатую» не слышал, а вся дальнейшая эволюция нашей группы прошла мимо него.
Так что да, прошлое временами портит нам настоящее. Но что тут поделать – боремся за новый образ!
— Не жалеете об «ошибках молодости»?
— А чего жалеть-то? Каждый в мире – странник, пришел – зашел – и вновь покинул дом.
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