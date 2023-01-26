Лидер «Бахыт-компот» Степанцов: о «мутках» с Бардашем, алкогольных мотивах и «матерном шлейфе»

Впоследствии организаторы концерта рассказали нам чудесную историю про то, что произошло, когда пленку уже отдали в монтаж. Местное телевизионное начальство, уже пускающее слюну на интервью со звездой, наблюдает на экране, как сам Юрий Шевчук (!) спускается с трапа самолета, у него спрашивают: «Юрий Юлианович, а вот что вы скажете о нашем российском роке, о его особенностях? Правда, что в нем все должно быть по-доброму?» — и следующим же кадром идет голая задница барабанщика «Бахыт-компота»!