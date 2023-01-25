В пресс-центре Общественной службы новостей заявили о необходимости согласовывать санкции для покинувших страну специалистов

25 января в пресс-центре Общественной службы новостей провели конференцию на тему «Вред и польза «охоты на предателей». Участники обсудили, следует ли прибегать к санкциям против тех, кто покинул страну, а также возможность возвращения в Россию специалистов, в частности, из IT-сферы.
«Чаще всего вспоминают айтишников, потому что действительно их уехало очень много, но подавляющее большинство продолжали работать удаленно, потому что айтишнику нужен компьютер и интернет, и все», — заметил спикер пресс-встречи, экс-министр экономики РФ и профессор Андрей Нечаев.
Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что все условия возвращения или же санкции против «предателей», которые будут фиксироваться законодательно, необходимо согласовывать на общегражданском уровне.
«В законодательстве Российской федерации четко прописано, что законы должны проходить процедуру общественного обсуждения. Это процедура должна быть соблюдена надлежащим образом, прежде чем закон будет принят», —подчеркнул Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.