В пресс-центре Общественной службы новостей заявили о необходимости согласовывать санкции для покинувших страну специалистов

25 января в пресс-центре Общественной службы новостей провели конференцию на тему «Вред и польза «охоты на предателей». Участники обсудили, следует ли прибегать к санкциям против тех, кто покинул страну, а также возможность возвращения в Россию специалистов, в частности, из IT-сферы.