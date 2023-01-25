Татьянин день в Петербурге студенты отметили в компании медиаэлиты

В Татьянин день в Санкт-Петербурге состоялся «СтудФест». Площадкой для проведения масштабного события стал культурный центр «Севкабель Порт». Свой «профессиональный» праздник учащаяся молодежь отметила в звездном обществе: это артисты, блогеры, медийные персоны и первые лица крупнейших российских компаний.
Для гостей «СтудФеста» организаторы приготовили большую развлекательную и развивающую программу.
«Студенты — это не просто те люди, которые ходят на пару, а творческая молодежь — которая способна креативить, создавать. Увлекается спортом, искусством, поет, танцует… И все эти зоны у нас сегодня представлены. Наши партнеры активно предлагали свои идеи, таким образом сложился целый фестиваль», — рассказала Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People.
Музыку обеспечивали Диана Анкудинова, Тося Чайкина, DAVA, Чайный & Андрей Покровский, группа Pizza, VAVAN, Саша Стоун и другие популярные исполнители.
«Самое, наверное, основное правило: если какая-то идея приходит в голову — необязательно для съемок, а вот вам захотелось что-то в жизни сделать. Если пришла идея — ее нужно мигом идти реализовывать. На своем примере: некоторые идеи, которые я не успел реализовать, проходит два дня или три недели — и ее уже реализовывают другие. Поэтому что-то если пришло в голову — сразу идите делайте!» — напутствовал молодежь блогер и музыкант Саша Стоун.
С обеда до самого вечера работали интерактивные тематические зоны. К примеру, любители спорта смогли померяться силой с пауэрлифтером Кириллом Сарычевым на стенде бойцовской лиги «Наше Дело» или просто погонять в стритбол. А центром притяжения для умников и умниц стал лекторий. Здесь цвет российского медиапространства поделился с молодым поколением сокровенными секретами успеха как в карьере, так и по жизни. Так что студентам удалось узнать все из первых уст.
«Строятся абсолютно новые правила, новые формы взаимоотношений. И что самое главное — весь этот новый мир, который, с одной стороны, пугает, а с другой — привлекает, строить вам — тем, кому сегодня 18, 19, 20 лет. Именно от вас зависит, в каком мире мы все будем жить. Все самые главные прорывы происходят в сложные, неопределенные времена. И сегодня в России настало время прорыва. Перед нами в «Газпром-медиа» была четко поставлена задача: мы — те, кто даст дорогу новым звездам, звездам нового поколения. Есть гибридные звезды, есть мэтры… Но дорогу молодым!» — помогла осознать молодым важность происходящего Тина Канделаки, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа».