Татьянин день в Петербурге студенты отметили в компании медиаэлиты

С обеда до самого вечера работали интерактивные тематические зоны. К примеру, любители спорта смогли померяться силой с пауэрлифтером Кириллом Сарычевым на стенде бойцовской лиги «Наше Дело» или просто погонять в стритбол. А центром притяжения для умников и умниц стал лекторий. Здесь цвет российского медиапространства поделился с молодым поколением сокровенными секретами успеха как в карьере, так и по жизни. Так что студентам удалось узнать все из первых уст.