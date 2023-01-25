США нарастили экспорт вооружений в полтора раза в 2022 году

Прямые военные продажи компаний Соединенных Штатов выросли на 48,6%: до 153,7 млрд долларов в 2022 финансовом году с 103 млрд долларов в 2021-м. В то время как продажи, организованные через правительство США, увеличились на 49,1%: до 51,9 млрд долларов в 2022 году с 34,8 млрд долларов в 2021-м. Свою прибыль в прошедшем году значительно увеличили крупнейшие представители американского ВПК General Dynamics Corp., Boeing и Lockheed Martin Corp.