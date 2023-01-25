США нарастили экспорт вооружений в полтора раза в 2022 году

Вашингтон, 25 января. Продажи военной техники США за рубеж выросли на 49% в 2022 финансовом году, составив 205,6 млрд долларов. Информацию об этом распространил Госдепартамент страны.
В США существуют два способа продажи вооружения своим союзникам: прямые коммерческие продажи, согласованные между властями и компанией-производителем, и иностранные военные, при которых правительство страны заключает контракт через представителей американского министерства обороны.
Прямые военные продажи компаний Соединенных Штатов выросли на 48,6%: до 153,7 млрд долларов в 2022 финансовом году с 103 млрд долларов в 2021-м. В то время как продажи, организованные через правительство США, увеличились на 49,1%: до 51,9 млрд долларов в 2022 году с 34,8 млрд долларов в 2021-м. Свою прибыль в прошедшем году значительно увеличили крупнейшие представители американского ВПК General Dynamics Corp., Boeing и Lockheed Martin Corp.
В Госдепартаменте также сообщили, что экспорт вооружения в 2022 году включал в себя поставки истребителей F-15ID в Индонезию, многоцелевых надводных боевых кораблей в Грецию и танков M1A2 Abrams в Польшу.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вашингтон отправит 30 танков M1 Abrams (производитель — General Dynamics) для ВСУ. Сроки фактической доставки бронемашин неясны и могут достигать от нескольких месяцев до года.