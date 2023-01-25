Путин поддержал идею проведения международного фестиваля студентов в России

В обозримом будущем в России можно будет снова провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи со студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Путин отметил, что в текущих реалиях реализовать такой проект будет не так просто. Однако отголосок крымских событий 2014 года не помешал провести подобный фестиваль в 2017 году. И провести его с большим успехом, отметил глав государства.
Путин подчеркнул, что подобные мероприятия крайне важны для общества, но зависят не только от желания властей. Необходимо, в первую очередь, выстроить диалог с соответствующими международными структурами, а также мобилизовать возможности федерального центра, резюмировал он.