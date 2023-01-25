Сосо Павлиашвили выступит с живым концертом на «Русском Радио»

«Русское радио» продолжает серию живых концертов «Золотой микрофон». Первым в 2023 году в рамках формата выступит Сосо Павлиашвили, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Исполнитель хитов «Небо на ладони», «Радовать», «Помолимся за родителей», «Без тебя» и других, даст концерт в студии «Русского Радио» 27 января в 17:00. Артист исполнит как свои популярные песни, так и новинки.
Концерты в студии «Русского Радио» стали приятной традицией. Видеоверсию выступления Сосо Павлиашвили зрители смогут послушать на телеканале RU.TV.