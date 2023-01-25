Историк Завольский: санкции против канонической православной церкви Украине не помогут

Действия против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не укрепят «незалежную». Такое заявление сделал историк и публицист Дометий Завольский в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против представителей УПЦ. Они распространятся на десять священнослужителей, среди которых наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, клирик УПЦ Вадим Новинский, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Лазарь, епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии и другие лица духовенства.
Внесенные в список лишатся государственных наград Украины. Их активы подвергнут блокировке, лицензии приостановят или аннулируют.
Как считает Завольский, санкции, введенные Владимиром Зеленским против «российских агентов» РПЦ и УПЦ МП, подобно многим действиям киевских властей в ходе конфликта с Россией, направлены не только на размежевание с Москвой, но и на деконструкцию украинского мира, худо-бедно существовавшего до сих пор.
«Если архиереи Крымской епархии, перешедшей прямо в РПЦ, являются для киевского режима "оккупационными властями", то клирики УПЦ — сами члены украинской элиты, причем проявлявшие лояльность к руководству последних формирований, без чего немыслима была бы их деятельность.
Понятно стремление Киева ликвидировать в лице УПЦ МП символ связи Украины с Россией и верховенства Московской Руси, пускай весьма бледный в силу позиции самой УПЦ последнего времени. Но утеснение или еще более желанная многими ликвидация канонической православной церкви сегодня практически бесполезна, зато обострит низовые конфликты в украинском обществе», — пояснил историк.
Эксперт отметил, что в советское время УССР отличалась от РСФСР более высоким уровнем религиозности. После распада СССР церковная жизнь Украины приняла характер немыслимой в РФ борьбы деноминаций — православных и неправославных.
«Политики позиционировали себя как чьи-то прихожане. Тем не менее значение церковной жизни, а также силы и решимость УПЦ недостаточны, чтобы одни репрессивные меры против нее могли повергнуть бывшую УССР в политический раскол. Однако эти новые разломы ложатся на трещины, которых в украинском тылу предостаточно. И Россия, без преувеличения, обязана их учесть», — подытожил Дометий Завольский.
Ранее Алексей Селиванов в беседе с ФАН назвал «мерзостью запустения» концерт ПЦУ в киевском лаврском Трапезном храме. По его словам, сутью современной украинской идеологии является богохульство.