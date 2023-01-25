Историк Завольский: санкции против канонической православной церкви Украине не помогут

Как считает Завольский, санкции, введенные Владимиром Зеленским против «российских агентов» РПЦ и УПЦ МП, подобно многим действиям киевских властей в ходе конфликта с Россией, направлены не только на размежевание с Москвой, но и на деконструкцию украинского мира, худо-бедно существовавшего до сих пор.