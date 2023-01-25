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Администрация США: американские танки прибудут на Украину не раньше весны

Политика
Администрация США: американские танки прибудут на Украину не раньше весны

Для того чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, потребуется не один месяц. Об этом на брифинге в среду, 25 января, сообщила высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки.

Она заявила, что точную дату Белый дом назвать не может. Однако, вопреки общественному мнению, на это уйдут не недели, а месяцы. Поэтому не исключено, что американские боевые машину попадут на Украину не ранее весны этого года.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон поставит на Украину 31 танк M1 Abrams. Он добавил, что к военной помощи подобного рода присоединятся и другие государства.
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