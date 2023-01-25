Бывший первый зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержан за взятку

Задержан бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленобласти, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, подозреваемый, занимая должность первого зампредседателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, совершил преступные действия в пользу представителей коммерческих организаций при приобретении ими в собственность земельных участков, расположенных в Ленобласти, минуя процедуру торгов, а также по заниженной стоимости. За это подозреваемый получил взятку в размере не менее трех миллионов рублей.
Подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды возможной преступной деятельности подозреваемого и иных, возможно, причастных к преступлениям лиц.