Бывший первый зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержан за взятку

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность первого зампредседателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, совершил преступные действия в пользу представителей коммерческих организаций при приобретении ими в собственность земельных участков, расположенных в Ленобласти, минуя процедуру торгов, а также по заниженной стоимости. За это подозреваемый получил взятку в размере не менее трех миллионов рублей.