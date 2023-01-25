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Бывший первый зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержан за взятку

Происшествия
Бывший первый зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержан за взятку

Задержан бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленобласти, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность первого зампредседателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, совершил преступные действия в пользу представителей коммерческих организаций при приобретении ими в собственность земельных участков, расположенных в Ленобласти, минуя процедуру торгов, а также по заниженной стоимости. За это подозреваемый получил взятку в размере не менее трех миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды возможной преступной деятельности подозреваемого и иных, возможно, причастных к преступлениям лиц.
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