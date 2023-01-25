«Все танки сокрушим»: депутат Милонов обвинил власти ФРГ в исторической амнезии и безграмотности

Немцы в очередной раз дали себя использовать и окажутся в проигрыше. Так депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов прокомментировал ФАН решение руководства Германии поставить первые 14 танков Leopard 2 на Украину.
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о поставках боевых машин Киеву подтверждают заранее спланированную против России войну. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как считает Милонов, главная проблема Германии в том, что ушло поколение уже пытавшихся некоторое время назад расправиться танками с Москвой. Он напомнил, что проведшие над собой этот неудачный эксперимент умерли.
«Выросло новое поколение, по немецкой традиции обладающее полной исторической амнезией, слепотой и безграмотностью. Придется снова напомнить о том, как заканчиваются попытки Германии воссоздать очередной рейх, сейчас уже четвертый по счету.
Нас не должно смущать, что придется уничтожать немецких и американских наемников. А украинские военнослужащие уже превращаются в некий обслуживающий персонал натовских вооружений», — заявил эксперт.
Танки — это уже высокотехнологичное оружие НАТО, добавил парламентарий. В этом случае воюют не солдаты, а машина, в которую заложены программы, а люди ее лишь обслуживают.
«Немцы в очередной раз дали себя использовать. И они в очередной раз окажутся в проигрыше. Ну а тех, кто им прислуживает, украинцев, даже обсуждать нечего. Я совершенно точно скажу, что мы уничтожим любое количество танков и ликвидируем всех, кто будет стрелять в нашу сторону», — подытожил Виталий Милонов.
Ранее кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с ФАН раскритиковал власти ФРГ за одобрение поставок танков Leopard 2. По словам эксперта, руководство Германии демонстрирует удивительно циничное сочетание фальшивого миролюбия и готовности идти на самые крайние меры.