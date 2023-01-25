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«Газель» Минобороны насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве

Происшествия
«Газель» Минобороны насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве

Грузовик отечественного производства, принадлежащий Минобороны РФ, совершил наезд на пешеходов на московском Ленинградском шоссе. Об этом в среду вечером пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б. Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, состояние уточняется», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП находится экстренные службы и правоохранители. Причины и обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из четырех.
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