«Часы Судного дня» показали 90 секунд до полуночи

Вашингтон, 25 января. Стрелки «Часов Судного дня» показали 90 секунд до полуночи, таким образом оказавшись ближе всего к предполагаемому «Концу света» , чем когда-либо. С 2020 по 2022 год часы были установлены на показателе 100 секунд до полуночи.
«Часы Судного дня» являются проектом журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». По замыслы создателей, «полночь» представляет собой момент, когда люди сделают Землю непригодной для жизни.
Решение перевести часы на 10 секунд было принято учеными в связи с повышенным риском ядерной эскалации, угрозой климатического кризиса, а также продолжением пандемии Covid-19.
«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и время на «Часах Судного дня» отражает эту реальность», — заявила в пресс-релизе Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор «Бюллетени».
Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» был основан группой американских физиков, которые работали над «Манхэттенским проектом» — кодовым названием разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны. Первоначально рейтинг был задуман для измерения ядерных угроз, но в 2007 году руководство «Бюллетени» приняло решение включить изменение климата в свои расчеты рейтинга. За 76 лет время на часах менялось в зависимости от того, насколько близко, по мнению ученых, человечество находится к полному уничтожению. В некоторые годы время на циферблате не менялось.
«Часы Судного дня» устанавливаются каждый год экспертами Совета по науке и безопасности «Бюллетени» по согласованию с его Советом спонсоров, в который входят 11 нобелевских лауреатов. По заявлению представителей журнала, своим рейтингом ученые не измеряют угрозу человечеству, а поощряют участие общественности в дискуссиях об изменении климата и ядерном разоружении.