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«Часы Судного дня» показали 90 секунд до полуночи

Весь мир
«Часы Судного дня» показали 90 секунд до полуночи

Вашингтон, 25 января. Стрелки «Часов Судного дня» показали 90 секунд до полуночи, таким образом оказавшись ближе всего к предполагаемому «Концу света» , чем когда-либо. С 2020 по 2022 год часы были установлены на показателе 100 секунд до полуночи.

«Часы Судного дня» являются проектом журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». По замыслы создателей, «полночь» представляет собой момент, когда люди сделают Землю непригодной для жизни.

Решение перевести часы на 10 секунд было принято учеными в связи с повышенным риском ядерной эскалации, угрозой климатического кризиса, а также продолжением пандемии Covid-19.

«Часы Судного дня» показали 90 секунд до полуночи

«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и время на «Часах Судного дня» отражает эту реальность», — заявила в пресс-релизе Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор «Бюллетени».

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» был основан группой американских физиков, которые работали над «Манхэттенским проектом» — кодовым названием разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны. Первоначально рейтинг был задуман для измерения ядерных угроз, но в 2007 году руководство «Бюллетени» приняло решение включить изменение климата в свои расчеты рейтинга. За 76 лет время на часах менялось в зависимости от того, насколько близко, по мнению ученых, человечество находится к полному уничтожению. В некоторые годы время на циферблате не менялось.

«Часы Судного дня» устанавливаются каждый год экспертами Совета по науке и безопасности «Бюллетени» по согласованию с его Советом спонсоров, в который входят 11 нобелевских лауреатов. По заявлению представителей журнала, своим рейтингом ученые не измеряют угрозу человечеству, а поощряют участие общественности в дискуссиях об изменении климата и ядерном разоружении.
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