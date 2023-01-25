«Часы Судного дня» показали 90 секунд до полуночи

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» был основан группой американских физиков, которые работали над «Манхэттенским проектом» — кодовым названием разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны. Первоначально рейтинг был задуман для измерения ядерных угроз, но в 2007 году руководство «Бюллетени» приняло решение включить изменение климата в свои расчеты рейтинга. За 76 лет время на часах менялось в зависимости от того, насколько близко, по мнению ученых, человечество находится к полному уничтожению. В некоторые годы время на циферблате не менялось.