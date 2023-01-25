«Храните сбережения в рублях»: финансовый аналитик Разуваев об отказе от американской валюты

Газпромбанк предупредил своих клиентов о том, что с 27 января у них не будет возможности совершить трансграничный перевод в долларах США.
Соответствующая информация была обнародована в пресс-релизе. Также было разъяснение, что американские банки — в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon — в одностороннем порядке прекратили обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США.
«Поэтому мы просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США начиная с 27 января включительно», — поясняет Газпромбанк, подчеркнув при этом, что продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах.
В беседе с ФАН оценку ситуации дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Санкционные риски достаточно большие для россиян, — замечает он. — Доллары токсичны и актив рисковый. Соответственно, если вам нужна международная валюта, то лучшая альтернатива дирхам Объединенных Арабских Эмиратов — там жесткая привязка и никаких рисков Еще может быть юань, азербайджанский манат».
Это новая реальность, констатирует экономист.
«Хранить сбережения сейчас лучше в рублях, положив их в банк под фиксированную ставку, — советует Александр Разуваев. — Касается это и облигаций, ставки будут падать, и эти ценные бумаги вырастут в цене. Что касается акций, здесь все достаточно рискованно».
Ранее инвестиционный советник Владислав Серов высказал мнение, что глобальное ослабление доллара сыграет на пользу рублю в течение года.