Союз арабских юристов назвал резолюцию Европарламента по Марокко вмешательством в дела страны

По его словам, резолюция Европарламента не отражает реальной ситуации в Королевстве Марокко. Ввиду содержащихся в нем ложных утверждений доклад можно считать вопиющим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Бенаиса подчеркнул, что Европейский парламент применяет двойные стандарты, забывая о том, что колониальная эпоха давно в прошлом.