Союз арабских юристов назвал резолюцию Европарламента по Марокко вмешательством в дела страны

Каир, 25 января. Одобренная недавно Европарламентом резолюция о свободе слова и СМИ в Королевстве Марокко является вопиющим вмешательством в суверенитет судебной власти в государстве. Об этом заявил Союз арабских юристов (САЮ), штаб-квартира которого находится в Каире.
«Доклад Европейского парламента о ситуации с правами человека в Королевстве Марокко является катастрофическим во всех смыслах этого слова и несправедливым по отношению к Рабату, предпринявшему важные шаги в данной области путем создания защищающих эти права конституционных институтов, в том числе судебных. Это отличает североафриканское государство от многих стран мира, даже европейских», — подчеркнул генеральный секретарь Союза арабских юристов Аль-Маккави Бенаиса.
По его словам, резолюция Европарламента не отражает реальной ситуации в Королевстве Марокко. Ввиду содержащихся в нем ложных утверждений доклад можно считать вопиющим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Бенаиса подчеркнул, что Европейский парламент применяет двойные стандарты, забывая о том, что колониальная эпоха давно в прошлом.
Ранее Ассамблея судей раскритиковала данную резолюцию, принятую в Страсбурге 19 января. Организация также назвала ее явным вмешательством в суверенитет королевства.