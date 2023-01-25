Российский летчик рассказал, как вертолеты Ка-52 обходят британские ПЗРК Starstreak

Российские экипажи боевых вертолетов Ка-52 работают на предельно низких высотах, чтобы избежать ударов со стороны переносных зенитных ракетных комплексов и британских Starstreak, стоящих на вооружении украинской армии.
Один из пилотов поделился, что на сегодняшний день авиация работает с кабрирования (полет вертолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом – ред.).
«Мы кабрируем, стреляем и отходим, мы практически не наблюдаем, что находится на земле, мы все делаем быстро и внезапно. А там уже либо система сама распознает, либо после вылета нам говорят, что было противодействие или могут еще в воздухе подсказать, что было противодействие», — поделился летчик.
Помимо этого, он добавил, что главную опасность для ВКС РФ представляют ПЗРК противника. Уточняется, что против вражеского теплового наведения работает специальная система и тепловые ловушки.
Российский боец подчеркнул, что маневры помогают бороться против лазерных систем наведения Starstreak. По его словам, чем быстрее вертолет уйдет от контакта с противником, тем меньше вероятности попадания.