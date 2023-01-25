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Берлин выделит 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электричество

Экономика
Берлин выделит 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электричество

До мая текущего года немецкие власти намерены выделить 14,5 млрд евро в качестве финансирования ограничения цен на электричество, передает Reuters со ссылкой на документ правительства.

Данная сумма является частью пакета помощи населению в условиях энергетического кризиса общей суммой в 200 млрд евро. Также примерно 2,14 млрд евро планируется потратить на субсидии расходов на передающие сети в феврале и марте.

Ранее власти Германии начали реализовывать меры защиты бизнеса и домохозяйств от резкого подорожания стоимости газа и электроэнергии.
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