Берлин выделит 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электричество

До мая текущего года немецкие власти намерены выделить 14,5 млрд евро в качестве финансирования ограничения цен на электричество, передает Reuters со ссылкой на документ правительства.
Данная сумма является частью пакета помощи населению в условиях энергетического кризиса общей суммой в 200 млрд евро. Также примерно 2,14 млрд евро планируется потратить на субсидии расходов на передающие сети в феврале и марте.
Ранее власти Германии начали реализовывать меры защиты бизнеса и домохозяйств от резкого подорожания стоимости газа и электроэнергии.