Россия и ЮАР перейдут на национальные валюты в торговых сделках

Москва, 25 января. Руководитель секретариата форума «Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что расчеты между Россией и ЮАР станут осуществляться в национальных валютах.
По словам чиновника, использование рубля и рэнда позволит обойти западные санкции и укрепит экономики обоих государств. Озеров также добавил, что необходимо активнее развиваться в этом направлении.
Транзакции перезапустят отношения между Москвой и Преторией. Кроме того, валюта ЮАР используется на территории 16 стран, входящих в состав САДК (Сообщество развития Юга Африки), с населением более 260 миллионов человек.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил стороны сотрудничества с южноафриканским коллегой Наледи Пандор в сфере высоких технологий. Республика Черного континента переживает острый кризис и находится в поиске новых источников энергетики.
Лавров подчеркнул, что страны готовы укреплять взаимодействие в вопросе освоения мирного атома. Претория, по словам главы МИД РФ, проявила особый интерес к разработкам отечественных специалистов.