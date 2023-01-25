Бывший советник Кучмы Соскин счел кадровые изменения предвестником краха Зеленского

Кадровые изменения в Правительстве Украины демонстрируют крайне тяжелое положение президента страны Владимира Зеленского. Об этом с уверенностью заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Таким мнением политик поделился на своем YouTube-канале. Эксперт также напомнил об огромном количество беззакония в государстве. Более того, он указал на масштабную коррупционную деятельность киевского режима.
«Эти кадровые отставки свидетельствуют о крахе режима Зеленского и "Слуги народа"», — считает Соскин.
Напомним, 24 января, во вторник, канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое решение по поводу передачи боевых машин украинской армии. Он указал на свое намерение поставить Киеву танки Leopard 2.