Анна Калашникова уверена, что Максим Галкин рано или поздно вернется в Россию

Певица Анна Калашникова заявила, что шоумен Максим Галкин✱ (лицо, выполняющее функцию иноагента в РФ) рано или поздно вернется в Россию. Она заметила, как артист скучает по родной публике.
Юморист успел привлечь к себе внимание скандальными и громкими заявлениями о поддержке Украины. После начала спецоперации он покинул Россию вместе с семьей, но, может быть, это был временный переезд в Израиль.
«Конечно же, Галкин вернется: это дело времени, — заявила Калашникова, вспоминая недавний отпуск в Дубае. — Видно, что он скучает по российской публике. У всех людей бывают срывы, какие-то моменты, когда человек начинает заблуждаться. Думаю, Максим все осознал».
Артистка дала прогноз, когда шоумен вернется в Москву, передает «МК». Калашникова считает, что это может произойти уже в этом году, но, вероятно, сделает он это тайно.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами