ФБР изъяло секретные документы у бывшего вице-президента Майка Пенса

Вашингтон, 25 января. ФБР изъяло секретные документы, обнаруженные в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане. Об этом СМИ сообщил адвокат политика Грег Джейкоб.
Пенс нанял адвоката для проверки записей, хранящихся в его доме, после обнаружения секретных документов в резиденции президента США Джо Байдена. В ходе проверки юрист нашел несколько документов, которые «потенциально могут содержать конфиденциальную или секретную информацию».
«Вице-президент Пенс немедленно спрятал эти документы в запертый сейф в ожидании дальнейших указаний по надлежащему обращению с ними из Национального архива», — заявил Джейкоб.
Министерство юстиции обошло стандартные процедуры и потребовало прямого владения документами по месту жительства Пенса. С согласия бывшего вице-президента агенты ФБР пришли в его дом в Индиане и изъяли секретные данные.
Во вторник, 10 января, стало известно, что адвокаты Байдена нашли секретные документы за несколько дней до осенних выборов в конгресс и передали их в минюст. Позднее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных материалов в доме и бывшем офисе Байдена.