ФБР изъяло секретные документы у бывшего вице-президента Майка Пенса

Во вторник, 10 января, стало известно, что адвокаты Байдена нашли секретные документы за несколько дней до осенних выборов в конгресс и передали их в минюст. Позднее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных материалов в доме и бывшем офисе Байдена.