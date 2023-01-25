Турецкие власти стали строже проверять заявки на туристический вид на жительство

Власти Турции ужесточили прием заявок от иностранцев, претендующих на получение туристического вида на жительство. Карту больше не будут выдавать без доказательств пребывания в стране.
Телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники заявил, что контроль за подачей заявок на краткосрочный ВНЖ стал более тщательным. Подчеркивается, что теперь поданные не по назначению запросы будут отклоняться.
Иностранцам напомнили, что туристический вид на жительство не полагается тем из них, кто приезжает в Турцию впервые без подтверждения того, что он турист.
Напомним, россияне лидируют среди иностранцев по числу полученных в Турции видов на жительство в 2022 году. Сейчас в стране по этой карте находятся свыше 133 тысяч граждан.