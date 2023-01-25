Кусок штукатурки обрушился с фасада здания Михайловской военной артиллерийской академии в Петербурге. Об инциденте сообщили в среду в администрации Центрального района Северной столицы.
После обрушения несколько камней разлетелись на осколки. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб огородили опасный участок улицы красными лентами.
«Здание принадлежит Министерству обороны и находится на обслуживание ЖКС №8 филиала «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в районной администрации.
В Петербурге остро строит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает планомерно сокращать расходы на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это демонстрирует абсолютное непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать со сложившейся ситуацией. Пока город теряет свой уникальный облик, глава города продолжает игнорировать проблему.