Штукатурка обрушилась с фасада здания Михайловской академии в Петербурге

В Петербурге остро строит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает планомерно сокращать расходы на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это демонстрирует абсолютное непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать со сложившейся ситуацией. Пока город теряет свой уникальный облик, глава города продолжает игнорировать проблему.