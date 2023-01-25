Исторический центр Одессы внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой

Подчеркивается, что новый статус позволяет властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и его восстановления. При этом включение списка прошло с нарушениями. В частности киевский режим умолчал о том, что по его решению были снесены важные памятники.