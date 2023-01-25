Исторический центр Одессы внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой

Организация ЮНЕСКО внесла исторический центр объектов в список культурного наследия под угрозой. Соответствующее решение было принято в обход установленной процедуры.
Согласно данным информационного агентства Франс Пресс, решение о включении исторического центра Одессы в список было принято в ходе экстренного заседания организации. В пользу включения проголосовали представители шести стран, еще 14 государств отказались от голосования. Россия проголосовала против этого решения.
Подчеркивается, что новый статус позволяет властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и его восстановления. При этом включение списка прошло с нарушениями. В частности киевский режим умолчал о том, что по его решению были снесены важные памятники.