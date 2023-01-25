Экс-депутат Худяков предложил лишить наград скандальную певицу Нетребко

Бывший депутат Государственной думы России Роман Худяков высказался о скандальных словах оперной певицы Анны Нетребко о ее соотечественниках.
Артистка уже много лет не живет в России, где получила славу и известность, а после начала спецоперации по защите республик Донбасса открестилась от родной страны. Комментируя скандальные поступки Нетребко, экс-депутат Госдумы предложил лишить певицу всех наград и привилегий в России.
«Только жесткие меры могут закрыть этим предателям рты. Это предатели нашего народа», — цитируют Худякова «Народные Новости».
Напомним, ранее Нетребко опубликовала кадры с Венского бала и резко ответила одному из подписчиков, заявив, что россиян не любят в Европе, а она уже давно не живет на родине.