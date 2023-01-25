Экс-депутат Худяков предложил лишить наград скандальную певицу Нетребко

Артистка уже много лет не живет в России, где получила славу и известность, а после начала спецоперации по защите республик Донбасса открестилась от родной страны. Комментируя скандальные поступки Нетребко, экс-депутат Госдумы предложил лишить певицу всех наград и привилегий в России.