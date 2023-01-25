Российские дипломаты провели встречу с министром животноводства ЦАР

Банги, 25 января. Посол РФ Александр Бикантов и глава представительства Минобороны России в ЦАР генерал-майор Анвар Галимуллин встретились с министром животноводства республики Хасаном Бубой.
В рамках рабочих переговоров анализировался потенциал сотрудничества между странами в продовольственной и сельскохозяйственной сферах. Собеседники оценили проект развития мясо-молочного комплекса с участием отечественных производителей.
Кроме того, чиновники обсудили подготовку ко второму форуму «Россия — Африка». Мероприятие состоится в июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга.
Накануне переговоров с участием министра животноводства ЦАР посол Бикантов встретился с премьер-министром республики Феликсом Молуа. На переговорах чиновники обсудили итоги рабочего визита центральноафриканского политика в РФ.
По словам главы российского представительства, Москва продолжит поддерживать власти в Банги на уровне как двусторонних, так и многосторонних отношений. Вместе с тем сотрудничество двух стран направлено на восстановление стабильности и мира в регионе.