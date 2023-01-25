Жители Ливана устроили протесты на фоне обесценивания местной лиры

До 2019 года ливанская валюта была привязана к доллару по курсу 1500 лир за единицу американской валюты. Такова официальная установка Центробанка по сей день, но на практике почти все транзакции проводятся по курсу черного рынка. По словам руководителя ЦБ Ливана Риада Саламе, в феврале произойдет первая за 25 лет переоценка лиры — ее официальный курс по отношению к доллару составит 15 000 за единицу.