Жители Ливана устроили протесты на фоне обесценивания местной лиры

Жители Ливана вышли на демонстрацию у здания Центробанка страны, чтобы выразить недовольство в связи со стремительной девальвацией местной валюты. Об этом сообщило агентство Reuters.
Недовольные граждане сжигали шины и держали в руках банкноты ливанской лиры, которая в последние годы продолжает падение.
«Раньше я использовал 16 000 ливанских лир, чтобы купить килограмм мяса для себя и своих детей. Сейчас 250 граммов стоят 100 000 лир. Наши дети голодны, мы голодны», — высказался Абу Али, пожилой мужчина с юга Ливана.
Экономический кризис в Ливане, начавшийся в 2019 году, привел к обесцениванию лиры на 97%. Падение стоимости валюты ускорилось в январе, когда один доллар стал эквивалентен 56 000 лир. Обвал валюты привел к демонстрациям и кратковременным закрытиям улиц в Бейруте на этой неделе.
При этом цены на бензин также подскочили до более чем миллиона ливанских фунтов за 20-литровый бак, что недоступно для многих из тех, кто получает зарплату в местной валюте.
До 2019 года ливанская валюта была привязана к доллару по курсу 1500 лир за единицу американской валюты. Такова официальная установка Центробанка по сей день, но на практике почти все транзакции проводятся по курсу черного рынка. По словам руководителя ЦБ Ливана Риада Саламе, в феврале произойдет первая за 25 лет переоценка лиры — ее официальный курс по отношению к доллару составит 15 000 за единицу.
Тем временем пять европейских стран проводят расследование в отношении самого Саламе в связи с обвинениями в отмывании бюджетных средств в Европе. Швейцария открыла расследование два года назад, за ней последовали Франция, Германия, Люксембург и Лихтенштейн.