Банда подростков в течение полугода насиловала девочку в Ростовской области и шантажировала ее

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурантам уже вынесли приговоры. Самый младший получил четыре года воспитательной колонии. Остальным школьникам — по четыре, пять, пять с половиной и семь лет колонии общего режима. Самого старшего отправили на 11 лет в колонию строгого режима.