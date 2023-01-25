Банда подростков в течение полугода насиловала девочку в Ростовской области и шантажировала ее

В Ростовской области 14-летняя школьница на протяжении шести месяцев терпела издевательства со стороны подростков, которые шантажировали ее видеофайлами интимного характера.
Все началось летом 2022 года. Двое мальчиков изнасиловали потерпевшую и сняли это на видео, пишет kp.ru. Потом злоумышленники под угрозой распространения кадров продолжали вступать с ней в интимную связь.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурантам уже вынесли приговоры. Самый младший получил четыре года воспитательной колонии. Остальным школьникам — по четыре, пять, пять с половиной и семь лет колонии общего режима. Самого старшего отправили на 11 лет в колонию строгого режима.