События на Украине к 21:00 25 января: бои в Угледаре, Германия одобрила поставки танков Leopard 2 Киеву

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 25 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ и территориальной обороны на Купянском и Лиманском направлениях. В Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечены действия 7 диверсионно-разведывательных групп. В совокупности ВСУ потеряли около 110 военнослужащих, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронемашины, автомобиль, а также 6 самоходных гаубиц, в том числе немецкого и польского производства.
На Донецком направлении российские силы продолжали успешные наступательные действия, уничтожили 2 склада боеприпасов ВСУ. Потери противника составили до 60 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер, 2 пикапа.
На Запорожском направлении союзные силы заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронемашины, автомобиль и гаубицу.
На Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ переправиться для высадки ДРГ на левый берег Днепра, поражены резервы противника на правобережье. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 лодки, 2 боевые машины пехоты.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 79 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах.
Истребительной авиацией в ДНР сбит самолет Су-227 ВВС Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 4 украинских беспилотника, перехвачены 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Запорожская область
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ концентрируют свои силы в районе контролируемого Киевом города Запорожье и готовятся к контрнаступлению. По его словам, украинские войска на данном направлении располагают группировкой численностью до 40 тысяч бойцов.
Вечером поступали сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Причины не сообщались.
Херсонская область
Служба безопасности Украины завела уголовные дела в отношении 5 сотрудников МВД России в Херсонской области, которые согласились работать в правоохранительных органах после вхождения региона в состав РФ.
ДНР
В течение текущих суток украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Широкая Балка, Александровка, Яковлевка, Горловка. В результате атак получил ранения житель Александровки, пострадали 2 женщины в Горловке. В Донецке зафиксированы повреждения здания детского сада.
Украинские войска спустя 2 недели после освобождения Соледара отрядами ЧВК «Вагнер» признали потерю города. Представитель ВСУ Сергей Череватый заявил, что армия Украины «отошла по окраинам на заранее подготовленные позиции». При этом об освобождении Соледара стало известно 11 января. Пытаясь противостоять наступлению «вагнеровцев», ВСУ понесли в боях за город крупные потери.
Поступают сообщения о боях на территории Угледара. По неподтвержденным официально данным, российским подразделениям удалось занять несколько объектов в жилой застройке.
ЛНР
Украинские войска в течение суток открывали огонь по населенным пунктам Рубежное и Кременная, применив РСЗО HIMARS. В результате атак в Кременной разрушены здания музыкальной и средней школ, учебно-воспитательного комплекса, повреждены здания администрации и кафе.
Украина
В украинской энергосистеме увеличился дефицит мощности, сообщила компания «Укрэнерго». Причиной этого назвали рост потребления из-за похолодания.
Власти Германии предоставят разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют осуществлять такие поставки из своих запасов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт также заявил о планах Берлина предоставить Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Передачу планируется осуществить в течение 3-4 месяцев. По информации СМИ, к поставкам Leopard 2 планируют присоединиться Испания, Португалия. Соответствующую подготовку уже ведет Финляндия.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, сообщил, что координировать поставки Leopard будет Германия. Он также упомянул, что при поставке танков третьими странами в ФРГ начнется программа обучения украинских танковых экипажей. Процесс подготовки может начаться в конце января — начале февраля. Шольц также отметил, что не знает, во сколько обойдутся поставки танков киевскому режиму.
После объявления о планах разрешить поставки танков Украине Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, а также поддержку Киева со стороны Берлина.
Зеленский, комментируя решение Германии в интервью телеканалу Sky News, поблагодарил ФРГ, а также Великобританию и США. При этом он отметил, что ключевую роль будут играть количество танков и срок, за который будут осуществлены поставки.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии.
Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поддержке Украины, объявив о подготовке ВСУ к контрнаступлению. Кроме того, Белый дом ожидает усиления наступательных операций РФ в ближайшие недели. Также Вашингтон подтвердил информацию о планах передать Киеву 31 танк Abrams.
В Одесской области задержан мэр города Рени Игорь Плехов. Его и депутата местного городского совета подозревают в получении взятки.
Власти в Киеве предложили переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР. Городской совет собирает предложения по переименованию улиц, переулков, парков, скверов до 7 февраля.