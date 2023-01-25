События на Украине к 21:00 25 января: бои в Угледаре, Германия одобрила поставки танков Leopard 2 Киеву

Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ и территориальной обороны на Купянском и Лиманском направлениях. В Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечены действия 7 диверсионно-разведывательных групп. В совокупности ВСУ потеряли около 110 военнослужащих, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронемашины, автомобиль, а также 6 самоходных гаубиц, в том числе немецкого и польского производства.